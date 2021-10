Da Ucrânia para Hollywood. Quem era Halyna Hutchins, a diretora de fotografia cuja vida e carreira promissora acabaram com um tiro acidental

Em 2013 partiu para a Califórnia onde estou até 2015 no American Film Institute Conservatory, em Los Angeles. “Fez-me realmente repensar quem eu era como artista e como eu queria trabalhar”, disse, tendo começado a trabalhar em várias pequenas produções e curtas-metragens. Foi conseguindo desenvolver “a sua própria visão”, mas também foi sendo capaz de perceber como era trabalhar com um realizador e uma equipa.

Era o início de uma carreira em Hollywood. Trabalhou como diretora de fotografia em “Darlin” (2019), de Pollyanna McIntosh, nos filmes “Archenemy” (2020), de Adam Egypt Mortimer e com elenco composto por atores como Joe Manganiello, “Blindfire” (2020), de Michael Nell, e “The Mad Hatter” (2021), de Catherine Devaney.

Em 2019, foi distinguida como uma estrela em ascensão do cinema pela American Society of Cinematographers.

No mundo do cinema, são muitos os que lamentam a morte prematura de Halyna. Manganiello acabou por partilhar na sexta-feira uma fotografia a preto e branco de Hutchins no Instagram, onde dizia que Halyna era “um talento absolutamente incrível e uma grande pessoa”, escreveu. “Tinha um olho e um estilo visual tais, era o tipo de cineasta que se queria ver ter sucesso, porque se queria ver o que ela conseguia fazer a seguir […] Não havia nenhuma pressão que ela não conseguisse aguentar. Era uma grande colaboradora e uma aliada de qualquer pessoa em frente da câmara. Todos os que a conheciam estavam a torcer por ela”.

Ainda de “Archenemy”, também o realizador Adam Egypt Mortimer reagiu à morte daquela que um dia foi sua diretora de fotografia. “Estou tão triste por perder a Halyna. E tão furioso por isto poder acontecer num set de filmagens”, escreveu no Twitter. Mortimer acabou também por recuperar um tweet de 2020 onde tecia elogios à cineasta dizendo que Hutchins tinha “uma mente brilhante para a luz e a textura”, escreveu. “Os seus gostos e sensibilidade ao que é cinematográfico foram uma enorme mais-valia para a execução do nosso filme — o sentimento sombrio mas belo que referi como brutalismo romântico.”

Here’s the thread about Halyna that I posted last year when we released the movie.

I was lucky to have known her and to have worked with her. ❤️ https://t.co/FgorxuqwMv

