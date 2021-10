O Independiente del Vale, treinado pelo português Renato Paiva, consolidou a liderança do campeonato de futebol do Equador, ao vencer por 2-0 no estádio do LDU Quito, em jogo da 11.ª jornada da segunda fase da prova.

Após um ‘nulo’ ao intervalo e um golo invalidado aos anfitriões, a equipa liderada por Renato Paiva sentenciou a partida disputada no sábado (madrugada de domingo em Lisboa), com dois golos marcados no espaço de três minutos, por Bryan Garcia, aos 55, e Alan Minda, aos 58.

O Independiente del Vale manteve-se no comando do campeonato do Equador, agora com três pontos de vantagem sobre o Nueve de Octubre, que se impôs por 3-1 na receção ao Orense, enquanto a Universidad Católica caiu do segundo para o terceiro lugar, a cinco pontos do líder, ao perder por 1-0 em casa com o Mushuc Runa.