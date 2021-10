A atleta etíope Letesenbet Gidey bateu este domingo o recorde mundial da meia maratona por larga margem, ao vencer a prova realizada em Valência (Espanha), com o tempo de 1:02.52 horas.

Na primeira vez que disputou a distância numa prova oficial, Gidey, de 23 anos, superou por 1.10 minutos o anterior máximo mundial (1:04.02 horas), que tinha sido estabelecido em abril pela queniana Ruth Chepngetich.

A atleta etíope confirmou o estatuto de figura maior do fundo mundial, juntando o recorde da meia maratona aos máximos mundiais que já detinha nos 5.000 metros (14.06,62 minutos) e 10.000 metros (29.01,03 minutos).

Gidey, medalha de bronze na prova de 10.000 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, deixou a quase um minuto de distância a segunda classificada, a compatriota Yalemzerf Yehualaw – 1:03.51, ainda assim, abaixo do recorde de Chepngetich -, enquanto a queniana Sheila Chepkirui foi terceira, com 1:04.54.

O setor masculino teve um pódio inteiramente queniano, com vitória de Abel Kipchumba, com o tempo de 58.07 minutos, que se impôs a Rhonex Kipruto, segundo posicionado, com 58.09, e a Daniel Mateiko, terceiro, com 58.26.