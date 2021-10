Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

Depois goleada sofrida perante o colosso Bayern Munique a meio da semana, o Benfica regressa ao campeonato. As águias viajam até Vizela, o atual 12º classificado, que não sabe o que é perder desde final de agosto. Um jogo com relato em direto na Rádio Observador.

O pré-jogo arranca depois das 17h30 com comentários de Vasco Seabra, que após o apito final estará encarregue do Relatório de Jogo. Pode contar ainda com análise à equipa de arbitragem, ao cargo de Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador também temos adeptos: o humorista João Pinto já tem a camisola encarnada engomada para a ocasião.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira, com relato de Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira.

