Líder do CDS pressiona Marcelo a dissolver Assembleia com ou sem Orçamento

Ato dois: acusar os críticos internos, com Nuno Melo à cabeça, de estarem a fazer uma leitura enviesada dos resultados conseguidos nas eleições regionais, presidenciais autárquicas movidos única e exclusivamente por agendas pessoais de poder. “Venham dizer onde é que o CDS está pior do que estava há dois anos . Quem o diz, quem o afirma, não gosta do CDS, não está no CDS de alma e coração.”

Ato três: recordar que a estratégia de Nuno Melo — eleger os partidos à direita do CDS, incluindo o PSD, como adversários políticos do partido — já conduziu a resultados desastrosos. “Os deslumbrados”, disse Rodrigues dos Santos, “que diziam que o CDS ia eleger o primeiro-ministro”, continuam a vender as “mesmas quimeras”. “Vão conduzir o partido à irrelevância política”, sentenciou o líder democrata-cristão

Ato quatro e último: tentar desmontar a tese, defendida por Melo, de que, para se afirmar, o partido tem também de responder aos ataques de que é alvo por parte do Chega e de André Ventura. Nas mais recentes intervenções públicas, Nuno Melo tem dito e repetido que um líder do CDS que “se dê ao respeito” e faça respeitar o CDS, não pode deixar de responder quando Ventura fala no “Chiquinho” ou no “menino” — uma forma pouco subtil de Melo sugerir que Rodrigues dos Santos não tem estofo político para enfrentar Ventura.

Ora, Rodrigues dos Santos discorda: quanto “menos importância” se der a Ventura, menos relevância terá o Chega. “O CDS só tem de ser o CDS. Não precisa de olhar para o lado. Nunca estive preocupado a responder a provocações. Se os ignorarmos estamos a votá-los ao desprezo.”