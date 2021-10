Penálti tardio empata Juventus e Inter no Derby D'Italia, deixando ambas mais longe do primeiro lugar

Obrigado por ser nosso assinante. Usufrua de leitura ilimitada deste e de todos os artigos do Observador.

A Juventus demorou a arrancar esta temporada, somando maus resultados atrás uns dos outros, mas, curiosamente, um par de jogos após a saída de Cristiano Ronaldo a equipa de Turim arrancou para oito jogos sem perder e ia com seis vitórias consecutivas quando chegou este domingo ao Giuseppe Meazza, para defrontar o Inter, campeão italiano em título. Foi, aliás, o primeiro encontro entre os dois conjuntos (225 da história) desde que a equipa de Milão quebrou a hegemonia da vecchia signora.

E mesmo sem ter já nada a ver com o assunto, foi Cristiano Ronaldo a vir outra vez à baila, neste caso através de palavras do capitão Chiellini, que justificou o mau arranque da Juventus. “Ele [Ronaldo] saiu no dia 28 de agosto e certamente teria sido melhor se tivesse saído mais cedo para que pudéssemos preparar-nos. Infelizmente, pagámos um preço por isso. Foi um choque para o sistema e perdemos pontos nos jogos do arranque por causa disso. Se ele tivesse partido a 1 de agosto, teríamos tempo para nos reorganizar e estar prontos para o início da temporada””, explicou.

A Juventus, mesmo em sétimo lugar e depois do mau começo, entrou no Meazza apenas a três pontos do Inter, que ocupava a terceira posição da Serie A à entrada para esta jornada. No entanto, o jogo, que foi divido no primeiro tempo, com vários remates para ambos os conjuntos, não começou bem para os comandados de Massimiliano Allegri, que viram o Inter marcar logo aos 17′, por intermédio de Dzeko.