Já se sabe que, depois da batalha que tem como objectivo substituir os veículos com motores de combustão por outros eléctricos, menos poluentes, vai iniciar-se o processo de banir uma parte considerável dos modelos que circulam pelos centros das grandes cidades, onde o excesso de trânsito é uma fonte de problemas e de atrasos. Menos mal que se preparam soluções para resolver este problema e os carros voadores, ou os veículos de descolagem e aterragem vertical, prometem ser a solução.

Há vários projectos que prevêem verdadeiras maravilhas para breve e um deles vem da Suécia, mais precisamente da startup Jetson, que concebeu e desenvolveu o One eVTOL. Trata-se de um pequeno veículo voador, uma espécie de drone, mas capaz de transportar um adulto.

Para se mover, o Jetson One recorre a quatro hélices duplas e sobrepostas, o que equivale a oito mas num packaging mais compacto e simples. O chassi do aparelho é integralmente construído em alumínio, um bom compromisso entre robustez, ligeireza e custos contidos. Com um peso de somente 86 kg e motores que fornecem em conjunto 88 kW, cerca de 120 cv, o One tem apenas 90 cm quando está arrumado.

Equipado com LiDAR e sistemas para evitar obstáculos e detectar o terreno, o Jetson One é capaz de atingir 102 km/h (valor limitado electronicamente) e voar durante 20 minutos com um piloto a bordo com 85 kg.

As encomendas já abriram e o primeiro lote de 12 Jetson One será entregue aos seus donos durante 2022, depois da produção arrancar em meados do próximo ano.