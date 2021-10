Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Artigo em atualização

Paulo Rangel centra boa parte da sua intervenção num discurso ao estilo de um líder da oposição e a dizer que não se resigna a que “o Governo Costa, com um prato de lentilhas do Orçamento” queira “mudar a legislação laboral” nas “costas da concertação social”. Na apresentação dos objetivos da sua candidatura, naquele que é o primeiro grande comício como candidato às eleições, no Palácio da Bolsa, no Porto, Rangel acusa o primeiro-ministro de “ter ferido de morte a concertação social”.

Relativamente à crise energética, Rangel aponta baterias ao Governo, registando que Portugal está “quase com o dobro da fiscalidade sobre a energia que foi prometido a título provisório e que se converteu numa receita definitiva para o orçamento despesista de António Costa.” O eurodeputado diz que, com este escalar do custo energético “as famílias e as empresas vão ter um inverno, que não vai ser mais o nosso descontentamento, vai ser o inverno do nosso congelamento.”

Falando mais para dentro do PSD, o eurodeputado reiterou que quer “unir, agregar, juntar dentro do partido, mas também quer trazer mais gente”. Rangel defende que para que o PSD possa regressar à sua “vocação maioritária” tem primeiro de “unir, depois crescer” para depois “vencer”.

Rangel defendeu ainda que o PSD é “o partido do ambiente”, lembrando que “na década de 80 e princípio de 90, quando as alterações climáticas eram ainda uma miragem, o Governo de Cavaco Silva que muitos consideram um primeiro-ministro conservador e antiquado pôs o ambiente à frente das suas políticas quando ninguém falava dessas causas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A antiga líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes abriu a ação confessando que admira Paulo Rangel desde os tempos em que era líder parlamentar do PSD e se apresentava no Parlamento como um deputado “combativo, inteligente, destemido”. Para Balseiro Lopes, “mais do que um bom tribuno”, Rangel protagonizava então uma “oposição clara e corajosa contra o Governo socialista de José Sócrates” e que foi também por isso que em 2010 o apoiou na primeira candidatura à liderança do PSD. Margarida Balseiro Lopes destacou ainda a capacidade de Rangel de “unir em vez de dividir”.

O presidente da câmara municipal de Braga, Ricardo Rio, que também falou no púlpito, lembrou que nas duas últimas eleições não apoiou ninguém, mas que nas atuais decidiu apoiar Paulo Rangel por o considerar ser capaz de “catalisar o nosso partido e o nosso país”. Após Rui Rio ter apelado aos militantes livres, Ricardo Rio assumiu-se como um “livre” militante de base e ironizou: “Paulo Rangel, tenho pena de não lhe trazer um saco de votos“.

Várias figuras da área cultural do Porto também marcaram presença no Palácio da Bolsa, no Porto, e tiveram uma intervenção direta no comício. O gestor cultural Eduardo Paz Barroso e a pintora Mónica Baldaque foram ao palco depois de Margarida Balseiro Lopes.

O ex-ministro e antigo secretário-geral do PSD no tempo de Francisco Sá Carneiro, Amândio de Azevedo, marcou presença no apoio a Paulo Rangel. O eurodeputado deixou uma palavra especial para o histórico do PSD assim que subiu ao púlpito.