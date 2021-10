Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Em 24 horas, o número de doentes Covid-19 internados nas unidades de cuidados intensivos (UCI) aumentou de 52 para 59 (mais sete). Desde 25 de setembro, há um mês, que não havia um aumento tão grande no número de doentes Covid-19 nas UCI. Em 30 dias, o número de doentes nas UCI diminuiu 17 vezes.

O número de internamentos em enfermarias Covid-19 também aumentou, depois de uma semana em queda, tal como tem acontecido todas as semanas. Esta segunda-feira, foram reportados 290 doentes Covid-19 internados, mais 21 do que no dia anterior.

Portugal registou 313 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e cinco mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dos cinco óbitos, dois foram registados em Lisboa, um no Centro, um no Algarve e outro nos Açores.

Todas as mortes aconteceram acima dos 80 anos, três mulheres e dois homens.

Nas últimas 24 horas, foram registados apenas quatro casos de infeção com SARS-CoV-2 no Alentejo, a região com menos casos reportados. As ilhas, que são normalmente as regiões que têm menos casos, registaram 11 nos Açores e 20 na Madeira.

Nas restantes regiões do continente houve: 24 casos no Algarve, 46 no Centro, 90 no Norte e 118 em Lisboa e Vale do Tejo.

Os grupos etários com mais casos estão entre os 20 e os 59 anos (56%) — o número de infeções variaram entre 40 e 51 novos casos. Até aos nove anos foram registados 38 casos e nas restantes faixas etárias entre 21 e 27 casos.

Esta segunda-feira, o boletim da DGS revela uma incidência acumulada de 92,4 em todo o país e 92,8 só no continente — uma subida em relação aos dados da última sexta-feira, quando a incidência era, respetivamente, 86,1 e 86,5 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

O índice de transmissibilidade subiu de 1,02 a nível nacional e no continente para 1,06.

Esta segunda-feira, a DGS reporta ainda 284 pessoas recuperadas da infeção e mais 321 contactos em vigilância (num total de 21.124). No total, são 31.336 casos ativos — mais 24 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.085.451 casos de infeção e 18.138 óbitos.