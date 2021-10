O Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve um homem de 68 anos por violência doméstica, no concelho de Leiria.

Segundo uma nota da GNR, na sequência de diligências de investigação, foi apurado que o suspeito “infligiu agressões sexuais, físicas e psicológicas, de forma reiterada, contra a vítima, sua esposa de 65 anos, bem como ameaças de morte, estendendo-se os maus-tratos aos filhos de ambos”.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, resultando na apreensão de uma pistola, duas soqueiras, uma navalha e um punhal.

Após ter sido presente ao juiz de instrução do Tribunal Judicial da Leiria, no sábado, foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos, por qualquer meio, com a vítima.