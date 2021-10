Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Será sempre difícil bater o dia de maior insónia para um vegano: quando em 2010 Lady Gaga se vestiu de carne dos pés à cabeça — ainda assim vale a pena ter os talheres sempre a postos para o festim que se segue. Habituada a servir-nos excentricidade sem moderações, qualquer aparição pública inserida na agenda oficial de eventos vale atenção redobrada ao look escolhido pela cantora — ou looks, porque a variedade faz quase sempre parte do menu (basta espreitar a galeria em cima). Depois de uma pausa forçada de 654 dias, Stefani Germanotta regressou a Las Vegas para a residência “Jazz & Piano”. Desde 14 de outubro e até dia 31, com as lotações praticamente todas esgotadas no novo Dolby Live, (anteriormente conhecido como Park Theater), Gaga segue a boleia do segundo álbum lançado em setembro com o crooner Tony Bennett, “Love for Sale”.

The fourth and final exclusive “Love For Sale” alternate CD cover is available to pre-order in limited quantities! ❤️ @itstonybennett https://t.co/Q5CJYNiYkZ pic.twitter.com/O6uAowX6o3 — Lady Gaga (@ladygaga) October 1, 2021

E se em palco é este o mote para as sonoridades que se fazem ouvir, o empenho cénico não é obviamente de menor relevância, apesar do lema dos serões inspirar um registo mais clássico em relação a outras exuberâncias gagaguianas. Ao seu melhor estilo, ao vivo Lady Gaga vai protagonizando um desfile de looks que evocam outras décadas, e século, muitos deles desenhados pelo Topo Studio, o atelier da sua irmã, Natali Germanotta, que mantém em parceria com a empresária Anida Qerimaj. Quanto ao styling, está a cargo da dupla de suspeitos do costume, Sandra Amador e Tom Eerebout, por detrás de algumas das combinações mais icónicas que a cantora tem exibido nos últimos anos.

“Usámos a era do Jazz, combinados com elementos de cabaret e vintage Vegas”, descreveu Natali citada pela Vogue. “Gosto de fechar os olhos depois de combinar todas estas referências e imaginar a minha irmã a cantar. Tento pensar no que o jazz representa para ela e na forma como se movimenta em palco”. Admitindo que o trabalho de styling para palco difere bastante do desafio imposto por um editorial de moda ou por uma passadeira vermelha, Amador e Eerebout convocaram ainda criações de Adrian Manceras e Armani Privé para acompanhar um alinhamento musical que vai desde “Luck Be a Lady” a “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”, entre 20 temas e pelo menos quatro mudanças de roupa por jornada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda a 13 de outubro, em jeito de aquecimento para a (rentável) residência, Gaga mostrava-se aos seus quase 50 milhões de seguidores no seu jato particular. Devidamente adornada por notas, a estrela completou o visual com um vestido da designer Magda Butrym, uma Kelly rosa da Hermès e uns óculos de sol Valentino.