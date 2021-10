Obrigado por ser nosso assinante. Usufrua de leitura ilimitada deste e de todos os artigos do Observador.

O negócio feito entre FC Porto e V. Guimarães num total de 30 milhões de euros (cada um dos clubes pagou 15 milhões e recebeu outros 15 milhões) já tinha levantado o véu sobre a possibilidade de valores em causa na saída de Rodrigo Fernandes para o Dragão e na chegada de Marco Cruz à Academia de Alcochete, mas os valores que estavam em causa estiveram muito acima dos cinco milhões ventilados pela imprensa desportiva. Contas feitas, ficou por mais do dobro. E os dois rivais acabaram por gastar… zero.

De acordo com o comunicado enviado pela Sporting SAD, o defesa/médio esquerdino da formação azul e branca de 17anos chegou aos leões por 11 milhões de euros, o mesmo valor que será pago pelo FC Porto para assegurar o médio de 20 anos que há duas épocas se estreou no conjunto principal dos lisboetas mas que não era agora opção para Rúben Amorim. Desta forma, Marco Cruz tornou-se o terceiro jogador mais caro de sempre do conjunto verde e branco, apenas superado por Paulinho e Bas Dost.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda assim, e em termos de valores, este será um negócio com custo nulo mas benefício contabilístico a breve prazo: as duas sociedades poderão colocar a totalidade do valor que recebem no exercício 2021/22 (a “troca” aconteceu já depois de 30 de junho, quando fecharam as contas do ano 2020/21) e diluir o valor que foi investido na contratação dos atletas pelas épocas correspondentes aos anos de contrato. Na última Assembleia Geral da SAD, e perante as questões dos acionistas presentes, Frederico Varandas, presidente dos leões, tinha apenas confirmado que o negócio envolvera valores, sem especificar quanto.

Como o Observador explicou na altura, o agente Jorge Mendes acabou por ser a chave do negócio. Ao saber da vida difícil que Rodrigo Fernandes teria na Academia em termos de afirmação e percebendo que Marco Cruz não estaria disponível a prolongar o contrato profissional com os dragões depois de 2023, o agente propôs aos dois rivais uma troca que pudesse resolver ambos os problemas, havendo da parte dos azuis e brancos interesse em contar com o médio esquerdino dos leões e também interesse da parte dos lisboetas interesse em ficar com um jogador considerado o melhor da geração 2004 no Olival.

Desde que chegou ao Sporting, Marco Cruz fez já seis encontros pelos leões (cinco pela equipa de juniores, um nos Sub-23) com um total de 193 minutos, ao passo que Rodrigo Fernandes leva três jogos pela formação B do FC Porto num total de 94 minutos depois de ter chegado a jogar nos Sub-23 leoninos.

Em atualização