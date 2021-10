Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Mais de metade dos diretores de urgência do Hospital de Braga — nove, de um total de 16 médicos — demitiram-se esta segunda-feira dos cargos de gestão que ocupavam, confirmou ao Observador fonte oficial do estabelecimento. Em causa está o número reduzido de médicos, o recurso constante a tarefeiros — colaboradores externos que prestam serviço no hospital — e a incapacidade de atender todos os doentes que acorrem aos serviços de urgência em Braga.

O hospital garante que as demissões não estão a afetar o atendimento aos doentes, inclusivamente porque os médicos demitiram-se apenas dos cargos de gestão, não das funções clínicas que ocupam no Hospital de Braga. De resto, o Conselho de Administração está neste momento em diálogo com os diretores demissionários “para se chegar a um consenso entre os intervenientes”.

O Sindicato Independente dos Médicos já se solidarizou com os diretores demissionários e aponta o dedo ao Ministério da Saúde, pedindo que se criem condições para atrair profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde, incluindo salários mais elevados; e melhores condições de trabalho e de progressão. “Não adianta o Ministério da Saúde proclamar que tudo está bem, que há muito mais meios; a realidade prevalece em relação à propaganda”, diz o comunicado do sindicato.

Em declarações ao Observador, Jorge Roque da Cunha, presidente do sindicato, aponta a demissão em bloco no Hospital de Braga como mais um exemplo do “desinvestimento” do Governo ao longo dos anos e confirma que os motivos que levaram à demissão destes médicos são “as mesmas questões de fundo” que têm desencadeado problemas em hospitais de norte a sul do país.

“O grande problema é o Ministério da Saúde não reconhecer que temos um problema sério, que merece ser atendido”, afirmou o sindicalista: “Pedimos à ministra da Saúde que nos chame e fale connosco. Não vamos resolver tudo de um dia para o outro, mas será uma luz ao fundo do túnel”.

A onda de demissões no Hospital de Braga acontece três semanas depois de 87 médicos, todos membros da direção clínica, da direção de serviço e departamentos, coordenadores de unidade e comissões; e chefes de equipa de urgência se terem demitido em bloco no Centro Hospitalar de Setúbal. Os clínicos demitiram-se destes cargos de gestão, mas continuam a trabalhar como médicos nos hospitais do centro.

