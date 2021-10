O Presidente do Uzbequistão, Chavkat Mirziyoyev, foi reeleito com mais de 80% dos votos, anunciou esta segunda-feira a comissão eleitoral, um dia após uma eleição marcada pela ausência de uma solução política alternativa.

De acordo com os resultados preliminares, Mirziyoyev obteve 80,1% dos votos expressos, informou a Comissão Eleitoral Central. O Presidente, que lidera o país mais populoso da Ásia Central, conquistou assim um segundo mandato de cinco anos.

Mirziyoyev, que assumiu o cargo em 2016, após a morte do Presidente Islam Karimov, suavizou muitas das políticas ditatoriais do seu predecessor, mas manteve controlos rígidos sobre a cena política.

Na eleição de domingo, Mirziyoyev enfrentou quatro candidatos de visibilidade relativamente baixa que nem sequer compareceram aos debates televisivos.

Sob a liderança de Mirziyoyev, o Uzbequistão recuperou alguns direitos civis, como a liberdade de expressão, suprimida na era Karimov, e viu suavizados alguns controlos sobre o islamismo, num país predominantemente muçulmano.

O Presidente suspendeu ainda medidas de controlo financeiro muito rígidas, ajudando a encorajar o investimento estrangeiro, e tentou refazer as relações diplomáticas com potências mundiais e países vizinhos.

“Mirziyoyev melhorou as relações com potências mundiais como a Rússia e a China e estreitou laços com o Ocidente, ao mesmo tempo em que resolveu conflitos com vizinhos, incluindo o estabelecimento da interação pacífica com o Afeganistão”, explicou Andrey Kazantsev, um analista do Instituto Estatal de Relações Exteriores de Moscovo.

O Uzbequistão e o Afeganistão compartilham uma fronteira de 144 quilómetros e as autoridades mostram-se preocupadas com a possibilidade de os conflitos internos afegãs ultrapassarem fronteiras.