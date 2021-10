A Nigéria lançou esta segunda-feira de forma oficial uma nova versão digital da sua moeda, o “eNaira”, após adiar a operação inicialmente prevista para o início do outubro, anunciou o Presidente do país, Muhammadu Buhari.

Com este lançamento, a Nigéria, a maior economia de África em termos de produto interno bruto e o país mais populoso do continente, é pioneira no continente, ao lado do Gana, que tem testado o “e-Cedi” como um novo meio para transações desde setembro.

“Tornámo-nos o primeiro país em África e um dos primeiros do mundo a introduzir uma moeda digital para os nossos cidadãos”, afirmou Buhari, citado pela agência France-Presse (AFP).

O Presidente defendeu que a nova moeda digital vai permitir melhorar o comércio transfronteiriço, a inclusão financeira para pessoas fora da economia forma e aumentar as remessas.

O lançamento do “eNaira”, inicialmente previsto para 1 de outubro, foi adiado pelo Banco Central, que citou as celebrações do aniversário da independência do país.

As criptomoedas são amplamente utilizadas na Nigéria, tendo o país sido classificado como o terceiro maior utilizador destas moedas virtuais no mundo, atrás de Estados Unidos da América e Rússia.

Através destas criptomoedas, os nigerianos procuram escapar à constante depreciação da moeda loca, o naira, registada nos últimos anos.