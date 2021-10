Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00.

Esta segunda-feira queremos escutar a sua opinião sobre as negociações do Orçamento do Estado para 2022. Este fim-de-semana repetiram-se as reuniões ao mais alto nível entre o Governo, o Bloco e o PCP mas chegamos a segunda-feira sem saber se temos ou não Orçamento do Estado para o próximo ano. O cenário de crise política esta mesmo a porta?

Participe no Contra-Corrente