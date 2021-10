A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira a detenção de uma cabo-verdiana no aeroporto da Praia, proveniente do Brasil, na posse de oito quilogramas de cocaína, o quinto caso do género em aeroportos nacionais desde agosto.

Em comunicado, PJ refere que a detenção foi concretizada na sexta-feira passada, por elementos da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, “na sequência de uma ação de rotina de controlo de passageiros”, no aeroporto internacional Nelson Mandela, na Praia, no desembarque de um voo da TAP.

A mulher, de 38 anos e de nacionalidade cabo-verdiana, fazia o percurso São Paulo-Lisboa-Praia, sendo suspeita da prática de um crime de tráfico internacional de drogas, ao ser detida na posse de 8.084,188 gramas (8,084 quilogramas) de cocaína, que transportava no “interior da sua bagagem”.

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o tribunal ordenou a sua prisão preventiva, enquanto decorre a investigação.

Segundo dados da PJ, outros três homens e uma mulher, todos estrangeiros, foram detidos no mês de agosto, nos aeroportos da Praia e de São Vicente, em operações idênticas, na posse de mais de 8,6 quilogramas de cocaína, aguardando o desenvolvimento das respetivas investigações igualmente em prisão preventiva, por decisão dos tribunais.