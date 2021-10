Obrigado por ser nosso assinante. Usufrua de leitura ilimitada deste e de todos os artigos do Observador.

O juiz Nuno Dias Costa decidiu pedir ao Tribunal da Relação esclarecimentos sobre se o processo pelo qual João Rendeiro é procurado transitou ou não em julgado. Se os desembargadores considerarem que não e que a decisão da pena de cadeia de cinco anos e oito meses ainda não é definitiva — à semelhança do que fizeram com o coarguido no processo, Paulo Guichard — então a ordem para deter o antigo banqueiro poderá ser revertida.

Na origem deste pedido está um requerimento assinado pela defesa do arguido em que pede a “extensão subjetiva e o efeitos do recurso interposto pelo arguido Paulo Guichard”, segundo o despacho datado do último dia 21 de outubro a que o Observador teve acesso.

A 14 de outubro o Supremo Tribunal mandou libertar Paulo Guichard, ex-administrador do BPP, por estar ainda pendente um recurso no processo. Guichard tinha sido detido ao chegar a Portugal, vindo do Brasil, e o seu advogado avançou com um pedido de habeas corpus por considerar a prisão ilegal, uma vez que faltava uma decisão do Tribunal Constitucional sobre uma alegada dupla condenação para que o processo estivesse de facto terminado.

Aproveitando esta decisão, a defesa de Rendeiro decidiu então fazer um requerimento ao processo para estender essa decisão ao seu cliente, João Rendeiro, que enfrenta ainda dois outros processos — em que foi condenado a dez anos de cadeia por fraude fiscal e branqueamento de capitais e a outra de dois anos e meio por burla qualificada, que ainda não transitaram em julgado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Paralelamente a esta decisão, há também noutro processo de Rendeiro, que ainda não transitou em julgado, outra questão pendente: onde estão mais de uma dezena de obras que tinham sido aprendidas a Rendeiro e que tinham ficado a cargo da sua mulher, Maria de Jesus? Maria de Jesus Rendeiro, depois de ter pedido um alargamento do prazo, tem até ao final do dia desta segunda-feira para se explicar e na sexta-feira terá mesmo uma audiência com a juíza para dizer onde estão os quadros.

Ao que o Observador apurou junto de uma fonte próxima do processo, parte dos quadros não foi ainda localizada e a defesa vai alegar, e justificar, que podem haver incongruências na lista dos quadros apreendidos há dez anos e dos quais ficou fiel depositária.