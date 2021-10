O AC Milan isolou-se esta terça-feira provisoriamente na liderança da Liga italiana de futebol, ao arrecadar a nona vitória nas 10 primeiras jornadas, diante do Torino, por 1-0, consumando o melhor arranque em 67 anos no primeiro escalão transalpino.

O francês Olivier Giroud assinou o único tento da partida e o quarto da conta pessoal no campeonato, aos 14 minutos, surgindo de forma “felina” ao segundo poste, depois de um primeiro desvio de Rade Krunic, na sequência de um canto.

Com o internacional português Rafael Leão de início, os “rossoneri”, que na próxima semana recebem o FC Porto para a Liga dos Campeões, somaram a sexta vitória seguida na Serie A e a nona em 10 jornadas, durante as quais apenas cederam um empate, frente à Juventus, à quarta ronda.

Este é, de resto, o melhor registo do AC Milan à 10.ª jornada do campeonato desde 1954/55, quando alcançou as mesmas nove vitórias e um empate, numa temporada em que viria a conquistar o ‘scudetto’.

A formação comandada por Stefano Pioli isolou-se no primeiro lugar, com 28 pontos, mais três do que o Nápoles (25), segundo classificado, que na quinta-feira recebe o Bolonha.

Na luta pela manutenção, o Génova, antepenúltimo, salvou um empate 1-1 em Spezia, graças a uma grande penalidade convertida por Domenico Criscito, aos 86 minutos, e manteve-se um ponto abaixo do adversário, que ganhou vantagem com um autogolo do guarda-redes Salvatore Sirigu, aos 66.

Com os mesmos sete pontos dos genoveses surge a Salernitana, penúltima colocada, que deu a volta ao Veneza e venceu por 2-1, com Andrea Schiavone a consumar o triunfo dos visitantes, aos 90+5 minutos.