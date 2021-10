Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os casos de gripe reportados na Europa ainda são poucos, mas o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC) alerta que a época gripal este ano pode afetar gravemente os mais velhos. O organismo europeu recomenda as mesmas medidas usadas no controlo da Covid-19: máscara, distanciamento físico, desinfeção e vacinação contra o vírus.

“O principal subtipo de vírus registado na União Europeia e Espaço Económico Europeu no último mês foi A(H3N2), que afeta as pessoas mais velhas de forma desproporcional e está associado a uma menor eficácia da vacina”, lê-se no comunicado.

O ECDC indica ainda que a circulação do vírus está acima do normal para esta época do ano na Croácia, tendo chegado ao país mais cedo do que o esperado, e que a forma como vai atingir cada país pode ser muito distinta.

Apesar dos alertas, o ECDC diz que não é possível prever ainda como será a época gripal no continente. Especialmente depois da última época da gripe, 2020-2021, que teve uma redução de 99%, equivalente ao número de casos durante os períodos de primavera-verão (no hemisfério norte).

“Um aumento acentuado dos casos de gripe durante a atual pandemia de Covid-19 pode ter consequências graves nos mais velhos e naqueles com sistemas imunitários mais fracos e implicar um fardo adicional nos sistemas de saúde já em esforço por causa da Covid-19”, disse Pasi Penttinen, líder do programa da gripe no ECDC.