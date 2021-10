Internamentos voltam a ultrapassar os 300 em dia de aumento também nos cuidados intensivos

O boletim da DGS dá conta de mais três mortes por Covid-19 e 829 novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Duas das mortes por Covid-19 registadas ao longo da última segunda-feira ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo; e outro óbito foi declarado na região Norte. As tabelas das autoridades de saúde revelam que se tratam de dois homens e uma mulher, todos com pelo menos 80 anos.

Há três regiões do país com um número de novos casos na ordem dos três dígitos; e todos eles registaram mais de duas centenas de novos infetados. São Lisboa e Vale do Tejo com mais 283 infetados, o Centro com mais 218 e a região Norte com outros 216. No restante território nacional, o Algarve registou mais 48 casos e o Alentejo outros 39. Seguem-se depois o arquipélago dos Açores com mais 15 casos e o da Madeira com outros 10.