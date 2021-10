Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Um conjunto de 11 obras de Pablo Picasso, expostas há anos num restaurante de Las Vegas, foram leiloadas no passado dia 23 por uma quantia total de cerca de 110 milhões de dólares (quase 95 milhões de euros).

Como adianta a CNN, os quadros estavam expostos no restaurante do Hotel Bellagio “Picasso”, inspirado na vida do artista e premiado com 2 estrelas “Michelin”.

A obra protagonista do leilão, intitulada “Femme au béret rouge-orange” (Mulher com um chapéu vermelho alaranjado) foi um retrato de 1938, da musa e amante do artista, Marie Thérèse Walter, com quem travou um romance entre as décadas de 1920 e 1930, e de quem teve uma filha em 1935. As obras centradas em Marie, são caracterizadas pelo uso de cores vivas e saturadas, assim como um sentimento de intimidade.

A sociedade de leilões, Sotheby’s, avaliou inicialmente a pintura entre 20 e 30 milhões de dólares, mas esta acabou por ser vendida por mais de 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros).

Já a obra “Homme et enfant” (Homem e criança) foi vendida por mais de 20 milhões de euros. Segundo o site da Sotheby’s, esta foi uma das maiores telas do artista em termos de escala, representando a preocupação de Picasso com a sua vida e com o seu legado, assim como o seu papel enquanto pai.

O leilão foi realizado no marco do 140.º aniversário do artista espanhol, tendo a MGM (empresa dona do Hotel) partilhado com a CNN que o evento foi “a maior e mais significante” venda de arte a acontecer no deserto do Nevada.

Sendo Picasso considerado o “pai” da corrente artística cubismo, duas peças pertencentes a este estilo foram vendidas por 16,6 e 8.3 milhões de dólares (14 e 7 milhões de euros, respetivamente). Além das pinturas, também leiloado foi uma jarra esculpida pelo andaluz em 1954, que foi comprada por 315 mil dólares (270 mil euros).

Numa conferência de imprensa em Agosto, a MGM apontou que o leilão ajudaria a “aprofundar diversidade e inclusão”, sendo que parte do lucro obtido será reinvestido no mercado de arte, de acordo com a sociedade Sotheby’s.

De acordo com um porta-voz da empresa mencionada, o grupo possui ainda 12 outras obras do artista, que tomarão o lugar de exposição no restaurante das obras que foram vendidas.