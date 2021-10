Obrigado por ser nosso assinante. Pode ler este e todos os artigos do Observador em qualquer dispositivo.

O ministério do Interior russo colocou Sergei Savelyev na lista de procurados do país, no último sábado, devido, alegadamente, à partilha de vídeos onde guardas prisionais e reclusos cometem atos de abuso sexual e violência.

No entanto, a base de dados das autoridades russas, onde o seu estatuto de criminoso procurado foi declarado, não determina qual é a razão para estar presente na lista, diz a agência Reuters.

Desde a divulgação destes documentos, cinco guardas prisionais da prisão de Saratov foram despedidos e várias investigações aos acontecimentos foram lançadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O bielorrusso, que já esteve detido na prisão onde os abusos aos prisioneiros foram gravados, encontra-se em França, para onde fugiu, à procura de asilo político. O delator terá entregado à Interpol o material que recolheu da prisão, de acordo com o site onde os vídeos foram publicados, Gulagu.net.