Há muito que Ronald Koeman não passa um bocado em termos desportivos no Barcelona, mas a situação escalou depois da última derrota, frente ao eterno rival Real Madrid, em Camp Nou, por 2-1. O técnico neerlandês saía do estádio no seu carro quando foi abordado por um aglomerado de pessoas que dificultou a sua passagem, com alguns indivíduos a baterem inclusivamente na viatura do treinador. O incidente foi desde logo condenado pelo clube catalão, mas foi obviamente tema de conversa na conferência de imprensa de Koeman, esta terça-feira, de antevisão ao jogo com o Rayo Vallecano, para o campeonato e no terreno do emblema madrileno.

Sobre o incidente, Koeman afirmou que “não há solução” para este tipo de situações, que se trata de um “problema social” e de “problemas de educação”. “Não sabem o que são regras e valores. O ambiente no campo, até ao 0-2, foi o contrário. Não há que ocupar muito tempo com estas pessoas. Parece que foi só comigo, mas acontece a muitos jogadores e famílias. Talvez a mim, por ser responsável, tenha sido mais exagerado. Até com Puyol se passou algo semelhante. Não se pode sair do campo como qualquer pessoa. Mas é um problema social”, afirmou.

Dizendo que, sem muita surpresa, não gosto do que se passou, acrescentou ainda que está “onde deve estar”, querendo “desfrutar” de uma situação que sabe “como funciona”. “Se são oito anos, três meses ou um ano, não há problema. Há coisas de que não gosto, mas gosto muito de estar com os jogadores, treinar, analisar e preparar jogos, ter um ambiente ganhador e respeito pelos jogadores. Ou decidir coisas. É disso que gosto. No outro dia gostei muito do jogo [Real Madrid], mas não do resultado. Fizemos o suficiente para ter outro o resultado, mas precisamos de um pouco de sorte. São coisas de que gosto e se um dia não desfrutar disto, vou tranquilamente jogar golfe cinco dias por semana, o que também é muito bom. É uma situação complicado, mas acho que há futuro neste clube”, acrescentou.

Ronald Koeman disse ainda que existe “tranquilidade” nele e no clube, e que, “ao fim ao cabo, tudo depende dos resultados. É normal, não é raro”. Contou ainda que tinha gente no carro a “filmar para um documentário” e que a sua mulher também estava no carro. “Tenho tudo gravado, havia uma pessoa com a camisola do Arsenal. Mas não tive medo. Houve um momento em que pensei ‘vou sair’, mas disseram-me que era melhor não. Estão a gravar-te e esperam que respondas e te metas com eles, mas tens de ser mais formal”, frisou ainda o treinador de 58 anos.