Um par de sapatilhas usadas por Michael Jordan no seu quinto jogo na NBA foi vendido, em leilão, por 1,5 milhões de dólares (1,28 milhões de euros), no último domingo. As sapatilhas tinhas sido uma oferta do jogador a Tommie Tim III Lewis, um apanha bolas que esteva presente nesse jogo e que decidiu colocar os cobiçados sneakers à venda, conta o The Guardian.

O leilão foi conduzido pela Stadium Goods e a Sotheby’s, que publicaram uma fotografia e um vídeo do calçado, nas suas páginas de Youtube e Twitter, respetivamente:

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML

A versão do modelo Air Ship, da Nike, é, agora, o segundo par de sapatilhas mais caro do mundo, apenas atrás de um par de Nike Air Yeezy 1 de Kanye West, detentor do título.

O primeiro par mais caro tinha sido um Air Jordan 1 (também presente no vídeo), que foi vendido por 615 mil dólares (527 mil euros) em leilão, em 2020, e ocupa, agora, o terceiro lugar na lista de sneakers mais caros de sempre.

Este par de Air Jordan 1 “Chicago” (vermelho, preto e branco) foi usado pelo atleta norte-americano num jogo organizado pela Nike em Itália, onde Jordan partiu uma tabela de basquetebol com um violento “afundanço” da bola no cesto, como se pode ver no vídeo abaixo:

A marca Jordan, subsidiária da Nike, é um dos maiores ativos da gigante norte-americana, tendo sido o único setor da marca que apresentou resultados positivos (aumento de 16%) no contexto da pandemia, em 2020, como mostra a tabela partilhada por Darren Rovell, analista financeiro da área do desporto, em publicação no Twitter.

Every Nike shoe category down over the last 12 months but the Jordan brand, which is up double digits.

In last year, Jordan brand has done $3.6 Billion wholesale, which is close to $7 Billion retail.

This does not include the Jordan resale business.

(H/T @laurenthomas) pic.twitter.com/SuS1lTVErZ

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 25, 2020