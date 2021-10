Seja azar, calcanhar de Aquiles ou o destino, esta Taça não é para Sérgio (a crónica do Santa Clara-FC Porto)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Taça da Liga é o calcanhar de Aquiles do FC Porto. É a última fronteira, o território por conquistar, o troféu que falta no museu e que teima em escapar. E de forma natural, desde que chegou ao Dragão, Sérgio Conceição assumiu essas mesmas dores e tornou a Taça da Liga num calcanhar de Aquiles pessoal. Foi a duas finais, perdeu ambas e nunca conseguiu ser feliz na terceira competição nacional — esta terça-feira, voltava a começar uma nova tentativa.

“Claro que gostava de ganhar. Vivemos de vitórias, que são importantes para os títulos. Somos obcecados por vencer títulos e queríamos oferecer este ao presidente (…) A nossa ambição é a mesma de todos os jogos. Chegar o mais longe possível, atingir a final four e aí ser mais competente. Já estivemos perto de ganhar e queremos ganhar. Não gosto de falar em gestão, porque parece que tiramos peso ou importância ao jogo. Nós queremos muito chegar à final four e vamos entrar com o melhor onze para conquistar os três pontos. Se perdermos, estamos fora. É um jogo decisivo”, explicou Sérgio Conceição na antevisão da visita ao Santa Clara, em São Miguel, onde o FC Porto dava o pontapé de saída na atual edição da Taça da Liga.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Santa Clara-FC Porto, 3-1 Fase de grupos da Taça da Liga Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Santa Clara: Ricardo Fernandes, Sagna (Mansur, 78′), João Afonso, Chindris, Paulo Henrique, Nené, Morita (Anderson Carvalho, 78′), Ricardinho (Jean Patric, 72′), Mohebi, Luiz Phellype (Lincoln, 67′), Rui Costa (Allano, 67′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Rodolfo, Marco Treinador: Nuno Campos FC Porto: Marchesín, Nanu, Mbemba, Marcano, Manafá, Corona (Luis Díaz, 45′), Grujic (Evanilson, 69′), Bruno Costa (Sérgio Oliveira, 45′), Pepê (Otávio, 45′), Fábio Vieira, Toni Martínez (Taremi, 65′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, João Mário Treinador: Sérgio Conceição Golos: Chindris (17′), Ricardinho (65′), Taremi (83′), Nené (90+6′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Sagna (12′), a Nené (57′), a Mohebi (69′), a Fábio Vieira (72′), a Jean Patric (90′), a Otávio (90+4′), a Allano (90+4′)

Os dragões encontravam os açorianos depois de quatro vitórias consecutivas para todas as competições, entre duas jornadas da Primeira Liga e desafios na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões, e o treinador realizava as habituais alterações no onze inicial. Na verdade, realizava quase todas as alterações possíveis: só Marcano sobrevivia, em relação à equipa que defrontou o Tondela no passado sábado, com Sérgio Conceição a lançar Nanu, Manafá, Grujic, Bruno Costa, Pepê e Fábio Vieira para a titularidade. Uribe nem sequer foi convocado, Wendell estava de fora por lesão e o FC Porto contava com um banco de suplentes que tinha nomes como Luis Díaz, Taremi, Otávio e Sérgio Oliveira.

Do outro lado estava um Santa Clara que não vence há cinco jornadas na Primeira Liga, que está no penúltimo lugar do Campeonato e que trocou de treinador recentemente, com Nuno Campos a realizar contra os dragões a terceira partida desde que substituiu Daniel Ramos. Ainda assim, o técnico dos açorianos cumpria a mesma premissa de Sérgio Conceição e só mantinha três jogadores face ao último onze: Ricardinho, Morita e João Afonso.

Nanú joga pela 1.ª vez em 2021/22 ⚠Nanú cumpre o 20.º jogo pelo FC Porto: o seu último tinha sido em maio, frente ao Rio Ave pic.twitter.com/2xJMNAnlR0 — playmakerstats (@playmaker_PT) October 26, 2021

De forma natural, o FC Porto começou o jogo a tentar assumir de forma prática a superioridade teórica. Fábio Vieira foi o responsável pelos dois primeiros lances de perigo da partida, com um remate para defesa de Ricardo (2′) e outro a passar por cima da trave (3′), e deu logo aí o mote para aquilo que seria uma realidade ao longo de toda a primeira parte: o jovem médio, que tem estado em especial destaque nos jogos da Seleção Sub-21, seria o grande inconformado dos dragões e o jogador a ficar mais perto do golo. A equipa de Sérgio Conceição explorava os corredores de forma clara, dando especial relevância ao lado direito, onde Nanu ia subindo de forma frequente para tirar cruzamentos. No corredor central, para além da exibição positiva de Fábio Vieira, Pepê também ia demonstrando a facilidade com que vai da esquerda para o meio para desequilibrar e procurar rematar.

Ainda assim, e ao final de uns 10 minutos iniciais claramente superiores por parte do FC Porto, o Santa Clara começou a conseguir ter espaço para mostrar o que conseguia fazer na transição rápida. Os dragões aliviaram a pressão, espaçaram os setores e iam cometendo alguns erros no início da construção, acumulando perdas de bola em zonas perigosas, algo que acabava por oferecer um balão de oxigénio aos açorianos. O primeiro aviso surgiu por intermédio de Mohebi, que forçou Mbemba a ceder um canto depois de um contra-ataque (12′), Luiz Phellype atrapalhou-se quando tinha tudo para atirar à baliza após uma combinação com Rui Costa (15′) e, à terceira, acabou por ser de vez.

Nos 6 últimos jogos, o FC Porto começou a perder por 4 vezes:

➡Liverpool (derrota 1-5)

➡Paços Ferreira (vitória 2-1)

➡CD Tondela (vitória 3-1)

➡Santa Clara ❓ pic.twitter.com/7tcKHKbKBi — playmakerstats (@playmaker_PT) October 26, 2021

Na sequência de um canto batido na esquerda, Luiz Phellype falhou o desvio ao primeiro poste, a bola ressaltou nas costas de Marcano e sobrou para Chindris, que conseguiu realizar um bonito movimento à meia volta para rematar e abrir o marcador (17′). Na estreia absoluta pelo Santa Clara, o internacional Sub-21 pela Roménia estreava-se desde logo a marcar e colocava os açorianos a vencer o FC Porto em São Miguel. Depois do golo sofrido, os dragões demoraram algum tempo a reequilibrar-se e até poderiam ter sofrido o segundo, com Morita a rematar para defesa de Marchesín (21′) e Nanu a perder a bola numa zona de risco, proporcionando um pontapé de Rui Costa que acabou por desviar num defesa adversário (30′). Sem gostar daquilo que estava a ver, Sérgio Conceição lançou Sérgio Oliveira e Taremi para exercícios de aquecimento e ia pedindo maior intensidade e pressão à equipa.

No período imediatamente antes do intervalo, o FC Porto conseguiu voltar a encostar o Santa Clara às cordas e somou oportunidades, com Manafá a rematar por cima (36′), Pepê a realizar mais um movimento da esquerda para dentro para atirar à figura de Ricardo (39′) e Fábio Vieira a falhar o alvo de primeira (43′). Ainda assim, os açorianos levaram mesmo a vantagem para o intervalo e continuavam a perpetuar a ideia de que, em contra-ataque, em transição rápida e depois de uma recuperação de bola em zona adiantada, poderiam perfeitamente voltar a ferir os dragões. E, nesta altura, saltava à vista uma estatística: a equipa de Sérgio Conceição não vencia um jogo em que tinha ido a perder para o intervalo há quase dois anos, desde novembro de 2019, contra o Young Boys na Liga Europa.

3.ª vez que o FC Porto sai em desvantagem no marcador ao intervalo esta época – não ganhou os 2 jogos anteriores:

➡Sporting (campeonato): empate

➡Liverpool (Champions): derrota

➡Santa Clara (Taça Liga) pic.twitter.com/7bzMje7Tm6 — playmakerstats (@playmaker_PT) October 26, 2021

