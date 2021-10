Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

Morreram, pelo menos, sete pessoas nas manifestações contra o golpe de Estado no Sudão. Pelo segundo dia consecutivo, os manifestantes continuam nas ruas da capital Cartum, apesar da forte repressão das forças de segurança, noticiou a Al Jazeera. Lançam-se apelos para a desobediência civil para fazerem frente às forças militares.

Os manifestantes pró-democracia começaram a sair à rua na segunda-feira depois das primeiras notícias de que os militares tinham detido representantes do governo, incluindo o primeiro-ministro, Abdalla Hamdok, agora em parte incerta. Depois disso, o general do Exército Abdel Fattah al-Burhan decretou o estado de emergência e dissolveu o governo de transição e o Conselho Soberano, cujo objetivo último era alcançar um governo totalmente composto por civis.

Ainda antes do anúncio de al-Burhan, os manifestantes pró-democracia começaram a construir barricadas nas ruas para impedir o acesso dos militares aos bairros numa demonstração de resistência, reportou um jornalista da Al Jazeera em Khartoum. O general al-Burhan, por sua vez, garante que a transição vai continuar e que se mantém as eleições agendadas para julho de 2023.

Segundo a CNN, o acordo seria que os militares estariam à frente do Conselho Soberano durante 21 meses e, nos 18 meses seguintes, deveriam ser os civis. O próprio primeiro-ministro, Abdalla Hamdok, pressionava para que a transição acontecesse a 17 de novembro — contra a vontade dos militares — tal como tinha sido originalmente acordado. Os manifestantes pró-democracia faziam o mesmo apelo nas ruas desde quinta-feira.

Segundo a Al Jazeera, as comunicações e acesso à internet estão cortados, a emissora nacional foi tomada e as estradas, pontes e aeroporto de Cartum fechados.

A Organização das Nações Unidas (ONU), União Europeia, União Africana, Amnistia Internacional, Estados Unidos e vários países já condenaram o golpe de Estado e exigem a libertação do primeiro-ministro sudanês.

Tensão no governo de transição desde 2019

O ditador Omar al-Bashir foi Presidente do Sudão durante cerca de 30 anos, até 2019, quando foi deposto pelos militares e o seu lugar ocupado pelo vice-presidente e ministro da Defesa, o general Ahmed Awad Bin Auf.

Um governo liderado por militares foi prontamente contestado pela população — em junho de 2019, os confrontos entre a população e os militares acabou por resultar em 87 mortos em Cartum. Em agosto desse ano, acabou por estabelecer-se um governo misto, com militares e civis, com o objetivo de servir de transição para um governo civil, recordou a BBC.

A tensão entre os militares e os líderes civis no Conselho Soberano era conhecida. A divisão política no país, com 80 partidos diferentes, também se refletia nas divisões dentro do governo. Além disso, as reformas na Economia recebiam muita contestação.

Houve várias tentativas de golpe de Estado falhadas nos últimos dois anos. A última aconteceu em setembro de 2021 e foi atribuída a militares seguidores do ex-Presidente al-Bashir.