Os trabalhadores da Novadis, distribuidora da Sociedade Central de Cervejas (SCC), cumprem na sexta-feira um dia de greve nacional e uma manifestação junto à fábrica da Sagres em Vialonga, Vila Franca de Xira, anunciou esta terça-feira fonte sindical.

“Os trabalhadores da Novadis decidiram, nos últimos plenários, realizar um dia de greve e ação nacional de protesto em frente à sede da SCC-Heineken, em Vialonga, contra a imposição do banco de horas negociado entre a empresa e a UGT, contra a discriminação salarial geográfica, e pela integração no AE [Acordo de Empresa] SCC-Heineken”, refere o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) em comunicado.

Segundo refere, “após inúmeras tentativas de diálogo com a sua entidade patronal, […] todas elas falhadas por manifesta falta de vontade da empresa detentora da cerveja Sagres, os trabalhadores decidiram mandatar o SINTAB para que dê entrada com processos jurídicos nos tribunais, no sentido da reposição da legalidade”.

Ainda decidido pelos trabalhadores foi “reforçar as ações com a greve na próxima sexta-feira, que terá o seu ponto mais visível na manifestação agendada para esse mesmo dia, de todos os trabalhadores do país, junto à fábrica da Sagres, em Vialonga”.

“Os trabalhadores entendem que a posição da empresa, espelhada também no desinteresse por parte da Heineken holandesa, após denúncia, merece que se aumente o reforço da contundência das ações de protesto“, salientam.

Agendada para as 11h00 de sexta-feira, a manifestação contará com a presença, “em solidariedade”, da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha.

O “braço de ferro” entre os trabalhadores da Novadis e a SCC-Heineken dura há mais de um ano, com os primeiros a denunciarem a prática de “discriminação salarial geográfica em Portugal”, pelo facto de “os motoristas de distribuição do Grande Porto receberem, de salário, cerca de menos 150 euros que os seus iguais em Lisboa”.

Adicionalmente, o SINTAB tem também vindo a reclamar a regularização de diversas situações que considera “ilegais”, nomeadamente “a imposição do recurso ao banco de horas por aplicação abusiva, aos trabalhadores, de uma contratação coletiva penosa acordada a preceito com a UGT”.

A agência Lusa tentou obter uma reação da SCC, que remeteu comentários para o dia da greve.

Parte integrante do grupo SCC, controlado pelo grupo cervejeiro Heineken, a Novadis é responsável, a nível nacional, pela distribuição, assistência técnica e vendas das marcas do grupo, nomeadamente da cerveja Sagres.