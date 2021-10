Um escândalo, o rabo de cavalo da discórdia e a comparação com os Sussex: princesa Mako casa em cerimónia modesta

30 mil euros a menos e um noivado de quatro anos

Quando o noivado foi anunciado em 2017, o público deliciou-se com o potencial de uma história de amor moderna. Ela uma princesa, ele um promissor estudante de Direito. Ela membro da Família Imperial Japonesa, a monarquia mais antiga do mundo, ele um pebleu, filho de uma viúva. Na conferência desse ano, quando a vontade de casar foi expressa à imprensa do país, Mako elogiou o sorriso do pretendente, “tão luminoso como o sol”, além de o descrever como sendo “sincero, obstinado, trabalhador e com um coração enorme”. Já Komuro disse vigiar a noiva tão silenciosamente quanto a lua. A união teve até a bênção do imperador Akihito, que viria a abdicar também nesse ano, e os media japoneses acabaram por apelidar o noivo de “Príncipe do Mar”, dada a personagem que interpretou numa praia a propósito de uma campanha de turismo para a cidade de Fujisawa, a sul de Tóquio.

A boa opinião pública em torno da união depressa azedou, assim que a imprensa japonesa descobriu aquele que seria o derradeiro escândalo a minar a esperança dos noivos em ter um casamento tranquilo, não tão próximo do escopo mediático ao ponto de causar perturbações mentais.

A mãe de Komuro, viúva, recebeu em tempos um empréstimo no valor de 30 mil euros de um ex-namorado sem nunca ter devolvido a quantia, a qual terá financiado os estudos do filho. Apesar da história não estar diretamente relacionada com o noivo da princesa, a tinta que fez correr foi o suficiente para, entre a população japonesa, nascerem dúvidas sobre uma relação até então aparentemente abençoada. Mesmo com a mãe de Komuro a alegar que o dinheiro tinha sido dado e não emprestado, seria o jovem digno o suficiente de uma princesa?