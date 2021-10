Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

O velocista Alex Quiñónez foi morto a tiro no Equador. O atleta, que ganhou a medalha de bronze nos 200 metros dos Mundiais de Atletismo em 2019, foi morto no exterior de um centro comercial na cidade de Guayaquil na noite de sexta-feira. Outra pessoa, não identificada, foi também vítima do tiroteio.

O ministro do desporto do Equador escreveu uma declaração no Twitter a propósito da morte do velocista: “hoje perdemos um grande atleta, uma pessoa que nos fez sonhar e que nos deu alegrias. A Polícia Nacional está no local e as autoridades estão a conduzir a investigação. Vai para sempre permanecer n coração de todos os equatorianos”.

O velório do atleta verificou-se ocorreu no Estádio Folke Anderson, na cidade de Esmeraldas, segundo o jornal britânico The Guardian

O presidente do país, Guillermo Lasso, realizou igualmente um depoimento no Twitter a respeito do atleta. “Lamentamos imenso a morte de Alex Quiñónez, pai, filho, um grande velocista que marcou o desporto. As nossas sinceras condolências aos seus familiares. Descansa em paz. Aqueles que tiram a vida dos equatorianos serão punidos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sentimos mucho la dolorosa pérdida de Alex Quiñónez, padre, hijo, un gran velocista que marcó el deporte. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. Quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. Actuaremos con contundencia. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 23, 2021

A medalha de bronze ganha em 2019 tornou Alex Quiñónez no primeiro atleta do Equador a ganhar uma medalha em qualquer evento mundial de pista.

A notícia da morte de Alex coincidiu com o funeral da corredora de fundo queniana Agnes Tirop, que foi morta no início do mês de outubro, e que ganhou igualmente uma medalha de bronze nos 10.000 metros dos mundiais de 2019.

O velocista britânico Adam Gemili, que terminou a prova em quarto lugar, atrás do equatoriano, afirmou que estas são “semanas absolutamente horríveis para o mundo do atletismo. Descansem em paz Agnes e Alex”.

Alex Quiñónez representava o Futebol Clube Barcelona desde 2018, tendo feito a última corrida em junho deste ano, na cidade espanhola de Alicante. O clube catalão anunciou as suas condolências no Twitter, expressando “os seus sentidos pêsames pelo assassinato de Alex Quiñónez, de 32 anos, que foi atleta do clube.”

El FC Barcelona expresa su sentido pésame por el asesinato de Alex Quiñónez, de 32 años, que fue atleta del Club. Descanse en paz. pic.twitter.com/gD7ZzA6aFj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2021

O presidente do Equador declarou recentemente o estado de emergência numa tentativa de travar a crise de tráfico de droga que a nação enfrenta e que origina uma série de crimes violentos. Na região das Guayas, que tem a cidade do assassinato de Alex, Guayaquil, como capital, os homicídios aumentarem em cerca de 70% em 2021 para perto de 650 mortes.

Segundo a BBC, este estado de emergência permitiu que as forças policiais pudessem revistar os habitantes na procura de armas e droga. A medida foi introduzida depois de um confronto numa prisão na capital da região, do qual resultaram 119 mortos.

O Equador é uma zona de passagem de estupefacientes originários da Colômbia e do Perú, e a maioria dos crimes violentos estão relacionados com o tráfico destes estupefacientes. “Há apenas um inimigo nas ruas do Equador, e esse inimigo é o tráfico de droga”, afirmou Guillermo Lasso na altura em que foi aplicado o estado de emergência.