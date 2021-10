O município de Cascais, no distrito de Lisboa, anunciou esta quarta-feira uma nova funcionalidade da aplicação móvel “MobiCascais by Ubirider” que permite aos utilizadores de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa carregarem o passe Navegante “onde e quando quiserem”.

“Vai permitir poupar muito tempo e aumentar o conforto dos utilizadores de transportes públicos não só em Cascais, mas em toda a Área Metropolitana de Lisboa”, indicou a Câmara Municipal de Cascais, referindo-se às vantagens da nova funcionalidade da aplicação.

Esta inovação na área da mobilidade, que estará disponível para “carregamentos dos passes Navegante Metropolitano, Navegante Municipal Cascais, em qualquer dos perfis de utilizador (+65, jovem ou outros)”, resulta da parceria dinamizada pela Câmara de Cascais entre a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), a Fertagus e a empresa de base tecnológica Ubirider.

“A partir de agora, os utilizadores da app ‘MobiCascais by Ubirider’ podem esquecer o leitor de cartões, a fila para o multibanco ou para a bilheteira e carregar o seu Navegante onde e quando quiserem”, referiu o município, em comunicado.

Para beneficiar da nova funcionalidade, é necessário ter um telemóvel com sistema operacional Android com NFC [tecnologia Near Field Communication – Comunicação de Campo Próximo] ou qualquer iOS versão 7 ou superior, explicou a Câmara de Cascais, referindo que a versão Huawei estará disponível na primeira semana de novembro.

“E quem não tem? Há sempre um amigo ou familiar com um telemóvel que o pode fazer. O processo é simples e seguro”, apontou o município presidido pelo autarca do PSD Carlos Carreiras.

Na mesma nota de imprensa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, realçou: “Com um pequeno passo e muito trabalho em equipa, vamos conseguir poupar horas e muitas preocupações a milhares de pessoas”.

“Cascais é isto mesmo: uma preocupação com o bem-estar e uma aposta na qualidade de vida de todos”, afirmou o autarca social-democrata Miguel Pinto Luz.

Do conselho de administração da TML, Faustino Gomes destacou a preocupação central da empresa de “ter o melhor serviço possível ao passageiro, não só na oferta de transporte, mas também em todos os suportes à experiência da viagem”, apoiando a nova forma de carregamento dos passes.

Para a administradora da Fertagus, Clara Esquível, “esta novidade representa comodidade e facilidade na aquisição dos títulos de transporte e ganhos de tempo”.

Já o fundador e diretor executivo da startup Ubirider, Paulo Santos, manifestou-se “muito orgulhoso” com a parceria estabelecida para “disponibilizar a solução tecnológica que permite agora aos cidadãos esta grande simplificação no processo de renovação dos passes Navegante”.

A aplicação móvel “MobiCascais by Ubirider” permite ao utilizador planear qualquer viagem de transportes públicos dentro ou fora de Cascais, comprar bilhetes diários ou de 30 dias, encontrar informação sobre estacionamento no concelho e realizar o pagamento do mesmo, e “a partir de agora permitirá também carregar o passe apenas com recurso a um smartphone“.