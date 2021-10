O Benfica acabou com um parcial de 13-0 para somar a segunda vitória na Taça da Europa de basquetebol, ao vencer no reduto dos checos do Opava por 99-89, após prolongamento, na terceira jornada do grupo C.

No primeiro encontro fora na prova, depois de um triunfo e um desaire na Luz, os encarnados acabaram em grande, transformando uma desvantagem de três pontos numa vitória só aparentemente confortável por 10.

O Benfica recuperou no tempo extra, em que chegou a estar a perder por quatro pontos (87-83), depois de também ter conseguido dar a volta a 11 de atraso (77-66) com pouco mais de quatro minutos para disputar no tempo regulamentar.

Com um triplo de Betinho Gomes, o cinco de Norberto Alves conseguiu mesmo passar para a frente a 40 segundos do fim e, depois de o Opava empatar a 81 pontos, José Barbosa lançou quase a acabar um novo lançamento longo, que teria dado o triunfo às “águias” sem a necessidade do prolongamento.

Travis Munnings, autor de 22 pontos, com nove em 13 nos tiros de campo, seis ressaltos, seis assistências e dois roubos de bola, liderou os encarnados, secundado por Betinho (19 pontos), James Farr (17), José Barbosa (15 pontos e seis assistências) e Makram Ben Romdhane (10 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências).

Na formação da casa, destaque para os 23 pontos de Jakub Sirina, que foi o melhor marcador do encontro.

Com este resultado, o Benfica partilha a liderança do grupo C com os russos do Parma-Parimcatch e os holandeses do Heroes den Bosch, que a equipa de Norberto Alves reencontra na quarta jornada, agora nos Países Baixos, em 03 de novembro.

No outro encontro do grupo, também disputado esta quarta-feira, os russos bateram em casa os holandeses por claros 67-52.