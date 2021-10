Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três armas, cartuchos e munições, uns soltos, outros em caixas e outros em pequenas bolsas, foram encontrados (e apreendidos) no cenário das filmagens do filme “Rust”, onde Alec Baldwin, o vilão, matou acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

A procuradora distrital Mary Carmack-Altwies disse que a investigação está focada na parte da balística, em perceber que tipo de munição estava na arma usada por Baldwin e quem terá colocado uma bala real na arma, e não descarta a possibilidade de acusações criminais, noticiou o jornal The New York Times.

Sobre os relatos nos órgãos de comunicação social de que as armas usadas como adereços nas filmagens (ainda que reais) também eram usadas, por brincadeira, para disparar contra latas no intervalo das filmagens, e que isso terá acontecido na manhã do incidente, permanece por confirmar, disse a procuradora.