Jean Paul Gaultier lança serviço de aluguer de peças icónicas do arquivo da marca

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jean Paul Gaultier até pode ter anunciado no início de 2020 que iria dar por terminada a sua carreira na moda, mas a verdade é que desde então continuamos a ouvir falar continuamente do criador francês. O desfile de Alta Costura primavera/verão 2020 em janeiro desse mesmo ano, marcou a sua despedida das passerelles ao fim de 50 anos de carreira, contudo entre as novidades da marca, como uma exposição de moda da qual é curador na cinemateca francesa ou facto de as suas criações continuarem a inspirar outros designers e celebridades, Gaultier é agora notícia porque vai lançar um serviço de aluguer e as peças disponíveis vêm diretamente do arquivo Jean Paul Gaultier.

Entre as cerca de 30 mil items que poderão ser alugados, estão peças masculinas e femininas das décadas de 1980 e 90 e criações icónicas, tanto da moda como da cultura popular, como por exemplo os corpetes com soutien com cones, que Madonna popularizou na sua Blonde Ambition Tour. Segundo o jornal The Guardian, os preços podem oscilar entre 150 euros por uma écharpe e 700 euros por um vestido de noite. O lançamento acontece esta quarta-feira, dia 27 de outubro.

Simultaneamente, a marca Jean Paul Gaultier reuniu uma seleção de peças vintage, a partir de coleções privadas e revendedores, que vai colocar à venda no site da marca (algumas já podem ser vistas por lá). Atualmente sob a gestão de Antoine Gagey e com Florence Tétier como diretora criativa, em maio deste ano regressou a coleção de prêt-à-porter, que esgotou em poucas horas, contudo estão de parte as coleções sazonais e as novidades passarão por colaborações. O próprio site está diferente. Quando Gaultier deixou o seu lugar no início de 2020, anunciou que a casa iria passar por uma série de mudanças e haveria uma nova estratégia. A marca está a preparar-se para uma nova era da moda e para uma nova geração de clientes.