Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, assumiu a sua homossexualidade esta quarta-feira, em vídeo publicado no Twitter pelo clube australiano. O médio de 21 anos revelou que manteve a sua orientação sexual escondida durante anos, por medo de não poder cumprir o seu sonho de ser futebolista:

Lutei contra a minha sexualidade durante mais de seis anos, e estou satisfeito por esse assunto estar resolvido. A crescer, senti sempre a necessidade de esconder-me, porque tinha vergonha. Vergonha de não poder fazer o que amo e ser gay. A esconder quem eu realmente sou, para perseguir um sonho de criança.”

O internacional sub-20 pela Austrália espera que a sua decisão seja útil a outros jogadores homossexuais: “Quero ajudar a mudar isto, para mostrar que todos são bem-vindos no futebol, e que merecem o direito de ser quem realmente são. É surpreendente saber que não existem, de momento, jogadores gays profissionais, não só na Austrália, mas no mundo. Espero que isto mude num futuro próximo.”

No passado, outros jogadores profissionais de futebol, como Thomas Hitzsperger, antigo jogador do VfB Stuttgart e do Aston Villa, internacional por 52 vezes pela Alemanha, ou Robbie Rogers, do Leeds United, assumiram a sua homossexualidade, mas apenas no final das suas carreiras, de acordo com o Guardian. Josh Cavallo é, neste momento, o único futebolista que joga nas principais ligas mundiais assumidamente gay.