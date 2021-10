Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 09h10 às 10h00 — hoje antecipamos o programa para transmitir em direto o debate sobre a proposta do Orçamento do Estado 2022 a partir das 10 horas.

No dia da votação da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento olhamos para o desempenho do presidente da República em toda esta crise. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou bem cedo que em caso de chumbo avança para a dissolução da Assembleia da República, mas António Costa avisa que não se demite. José Manuel Fernandes pergunta: como deveria o presidente da República ter atuado nesta crise política?

Participe no Contra-Corrente