Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda na primeira parte, quando o Barcelona chegava ao último terço e tropeçava na sua própria forma errática de jogar, Ronald Koeman disfarçava a desilusão com sorrisos nervosos. Mais tarde, no segundo tempo e já a perder, quase não teve reação quando Depay ganhou e desperdiçou uma grande penalidade. Os resultados continuavam sem aparecer, a expressão do neerlandês é que mudara para uma resignação quase de quem assume que pouco ou nada pode fazer. Nem pode, nem vai após rescindir contrato.

“O Barcelona destituiu esta noite Ronald Koeman como treinador da primeira equipa. O presidente do clube, Joan Laporta, fez essa comunicação depois da derrota com o Rayo Vallecano. Ronald Koeman vai despedir-se esta quinta-feira do plantel na Cidade Desportiva. O Barcelona quer agradecer os serviços prestados à entidade e deseja muita sorte na sua carreira profissional”, anunciou em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

Em 13 jogos realizados esta temporada entre Liga espanhola e Champions, Koeman conseguiu apenas ganhar cinco vitórias com a particularidade de nunca ter ganho fora (dois empates, três derrotas e apenas um golo marcado contra sete sofridos). O Barcelona ocupa o nono lugar no Campeonato com 15 pontos em 30 possíveis, a seis das quatro equipas que lideram de forma partilhada: Real Madrid, Sevilha, Real Sociedad e Betis (que tem mais um jogo). Na Liga dos Campeões, os catalães estão na terceira posição com três pontos, fruto de uma vitória em três jogos, a um do Benfica e a seis do líder Bayern.

De recordar que já antes a possibilidade de Koeman foi levantada, com a questão financeira, e a cláusula de 12 milhões que teria de ser paga ao treinador, a surgir sempre como um possível entrave. Agora, com ou sem dinheiro, essa rescisão chegou. E o nome de quem mais se fala é o de Xavi, ex-médio e capitão dos catalães que está agora no Al Sadd. Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, surge apontado como um plano B caso a prioridade de Laporta não se concretize. Para já, e de forma interna, Sergi Barjuán, antigo lateral esquerdo internacional espanhol do Barça que orienta a equipa B, deve assumir o cargo.