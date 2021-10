A circulação automóvel no troço inicial da Avenida de França, no Porto, vai estar impedida a partir de quinta-feira e até final de 2022, devido às obras de construção de uma nova estação de metro, foi anunciado esta quarta-feira.

Num anúncio publicado esta quarta-feira na imprensa, a Metro do Porto refere que, a partir de quinta-feira (28 de outubro), “o trânsito automóvel no troço inicial da Avenida de França está impedido, passando a circulação a fazer-se através do terreno da futura Estação Casa da Música II”.

Esta alteração, justifica a empresa, “deve-se ao arranque da construção da nova estação do metro, prevendo-se que [a empreitada] decorra até ao final de 2022”.

A Metro do Porto acrescenta que, “após a execução da laje de cobertura da nova estação, e executada a requalificação urbanística envolvente, a circulação automóvel será reposta nos moldes atuais”.

Segundo o anúncio, a Rua Dom António Barroso terá dois sentidos de circulação, enquanto este desvio se mantiver ativo, “estando garantido o acesso a garagens em toda esta zona”.

A Rua Cónego Ferreira Pinto terá, por seu lado, alteração do sentido de circulação.

Em relação às paragens de autocarro, “situadas na Avenida de França e na rotunda, serão temporariamente relocalizados (ficando muito próximas das atuais)”.

A circulação pedonal nesta zona será mantida assim como o acesso a habitações e a estabelecimentos de comércio e serviços, índica a Metro do Porto.

A construção da nova estação Casa da Música II insere-se no projeto da nova Linha Rosa da Metro do Porto, cujo contrato para a empreitada foi adjudicado ao consórcio Ferrovial/ACA, por 189 milhões de euros.

A Linha Rosa terá quatro estações e cerca de três quilómetros de via, ligando São Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música, sendo que as obras deverão prolongar-se até ao final de 2023.