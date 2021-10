A França decidiu esta quarta-feira que vai avançar com um primeiro pacote de sanções contra o Reino Unido devido ao número limitado de licenças de pesca distribuídas aos pescadores gauleses, incluindo “controlos sistemáticos” sobre produtos britânicos.

Desejamos que, simplesmente, o acordo concluído entre os dois países seja respeitado. O que constatamos é que faltam quase 50% das licenças às quais temos direito. É uma situação inaceitável e aviso que a nossa paciência tem limites”, disse hoje o porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, no fim do Conselho de Ministros.

O pacote de medidas que vai avançar já a 2 de novembro inclui mais controlos aduaneiros e sanitários, executados de forma sistemática, dos produtos britânicos que cheguem a França. Já os produtos do mar vindos do Reino Unido estão proibidos, havendo também controlos sobre os camiões que atravessem o Canal da Mancha.

Apesar de um acordo pós-Brexit que permite aos pescadores dos dois lados manterem direitos sobre as respetivas águas, segundo Paris as autoridades britânicas estão a pedir comprovativos adicionais aos pescadores gauleses, impedindo centenas de navios de pescarem nas águas junto às ilhas de Jersey e Guernesey.

As autoridades britânicas já terão autorizado cerca de 200 licenças, mas os franceses reclamam ainda 244 autorizações suplementares.

A tensão entre os dois países subiu no mês de setembro, com ameaças de parte a parte, incluindo um possível corte de energia a estas ilhas britânicas, já que o abastecimento se faz a partir de França.

Para além do conflito na pesca, as autoridades dos dois países têm tido dificuldades de entendimento sobre os migrantes de Calais, que chegam em números recorde à costa do Reino Unido vindos de França.