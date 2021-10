Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Junta de Freguesia de Arroios, no Largo do Intendente (Lisboa), avançou a Sábado. Fonte da PJ confirmou a existência de buscas ao Observador. Em causa estará a gestão da antiga autarca do Partido Socialista, Margarida Martins, entre 2013 e 2021, segundo a revista.

As buscas na sede da junta estão a ser conduzidas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e o alvo serão alegados crimes de natureza económico-financeira e de uso pessoal de bens públicos.

Um dos casos mais recentes envolvendo a antiga autarca fez parte de uma reportagem da Sábado que denunciava que Margarida Martins usava um carro da junta, conduzido por um funcionário da freguesia, para a levar aos sábados de manhã ao mercado 31 de Janeiro. Aí, a autarca do PS aviava-se sem pagar os produtos que levava, de acordo com a revista.

Antes das eleições, às quais Margarida Martins se recandidatou para um terceiro mandato e saiu derrotada, a Sábado noticiava que Margarida Martins tinha uma dívida de 47 mil euros à Segurança Social e que tinha o vencimento e a casa penhorados por causa disso. A dívida corresponderia a uma alegada falsa baixa médica quando foi presidente da Associação Abraço.

Margarida Martins, de 68 anos, foi co-fundadora da Associação Abraço, dedicada à sensibilização e prevenção do VIH/sida, e esteve à frente da instituição privada de solidariedade social durante 21 anos até se ter tornado presidente da Junta de Freguesia de Arroios.