Os investigadores do caso das mortes de Gabby Petito e, mais tarde, de Brian Laundrie dizem tê-lo confundido com a mãe, enquanto vigiavam a casa da família na altura em que Gabby ainda era dada como desaparecida.

Os factos apurados até agora e que permanecem “incontestáveis” são que, depois de algumas semanas numa viagem com a namorada, Brian Laundrie voltou a casa sem ela, no dia 1 de setembro. A polícia disse que o tinha visto sair de casa no dia 13 num Ford Mustang que só voltou no dia 15.

As autoridades dizem agora que cometeram um erro ao identificar a pessoa que voltou a casa, que aparentemente seria a mãe de Brian, algo que vem agora mudar a reconstrução da história.

“Eles são fisicamente semelhantes”, disse o porta-voz da polícia citado pela CNN. “Pensávamos que tínhamos visto o Brian a regressar a casa.”

As autoridades acreditavam que Brian tivesse ficado em casa nesses dois dias, mas os pais dizem que já não o viam desde 13 de setembro. Coincide com a versão da polícia, que viu alguém sair de casa nesse dia quando este disse que ia ao parque onde depois se veio a encontrar o seu corpo. Ainda assim, os pais diziam anteriormente que não viam o filho desde 14 de setembro e entretanto mudaram a sua versão, via advogado.

Relativamente ao condutor do carro, que voltou a casa no dia 15 de setembro, o porta-voz da polícia acredita que afinal seja a mãe, mas que tinha sido confundida com o filho por usar um chapéu.

“Se alguém pensa que o seu filho está desaparecido há dois dias, não vai simplesmente buscar o seu carro de volta para casa — na altura não fez sentido que alguém fosse fazer isso se ele não estivesse em casa. Portanto, nós pensámos que a pessoa com o chapéu era o Brian”, disse o porta-voz da polícia, citado pela CNN.

Por sua vez, o advogado da família respondeu às declarações da polícia, dizendo que “toda a gente comete erros, mas Brian e Roberta ‘não são fisicamente semelhantes’.”

“Além disso, foi a polícia que identificou o carro no parque e se tivessem visto Brian a sair de casa no carro, então deveriam tê-lo vigiado no parque e saberiam que os pais dele foram buscar o carro depois”, acrescentou o advogado também citado pelo canal televisivo norte-americano.

O corpo de Laundrie foi encontrado na passada quarta-feira num parque ambiental da Florida, algo que é confirmado pelos registos dentários. Até então, o principal suspeito da morte da namorada tinha estado desaparecido. O advogado disse que, “para ficar claro, os Laundries reportaram o desaparecimento do Brian na noite em que ele saiu para ir ao parque”.

Por sua vez, a autópsia de Petito revelou sinais de estrangulamento, algo que aumenta a possibilidade de a jovem ter morrido em contexto de violência doméstica.

As autoridades acreditam que o período entre 1 a 13 de setembro, no qual Brian Laundrie voltou a casa sem Gabby Petito e em que depois saiu de casa e nunca mais regressou, seja crucial para apurar exatamente o que aconteceu ao jovem.