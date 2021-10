O fundo de investimento português Square AM comprou 10 supermercados Carrefour e Cash Lepe, localizados entre Madrid e a Andaluzia, de acordo com a consultora imobiliária Cushman & Wakefield, que intermediou a operação, adiantou a Efe.

Esta é, segundo a consultora, a primeira compra da Square AM em Espanha, sublinhando o interesse em “ativos relacionados com o setor da alimentação, dada a sua resiliência já demonstrada”.

As dez lojas estão agrupadas numa carteira chamada “Project Sun”, detida pela Supersol, que foi adquirida pelo Carrefour no ano passado.

A marca transformou oito desses supermercados para que operem com a sua insígnia e trespassou os restantes à cadeia andaluza Cash Lepe.

A Cushman prevê que o investimento total em Espanha em carteiras com supermercados e hipermercados alcance, este ano, 760 milhões de euros, um valor recorde, que supera os 600 milhões de euros do ano passado e os 335 milhões de euros de 2019, destaca a Efe.

Em setembro, o Carrefour fechou a venda de outros sete imóveis ao fundo de investimentos americano Realty Income por 93 milhões de euros, uma estratégia que também foi usada pela Mercadona.

A Efe explica que estas operações são em “sale-leaseback”, ou seja, uma venda que não implica alterações no funcionamento das lojas, que continuam a operar da mesma forma, em regime de aluguer.

A Square AM, a operar há 16 anos, contava, no final de agosto, com 1.280 milhões euros de ativos sob gestão, de acordo com a informação prestada no seu site.

A empresa opera em três áreas: fundos de rendimento, fundos de reestruturação e consultoria imobiliária e outros veículos.