Prepare-se para o mau tempo. IPMA prevê "rio atmosférico" para os próximos dias com "chuvas persistentemente fortes"

Tire o guarda-chuva do armário: os próximos dias prometem fazer esquecer os dias soalheiros com temperaturas amenas que até aqui têm marcado o início de outono. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida das temperaturas máximas, vento forte do quadrante sul e “chuvas persistentemente fortes” no fim de semana, devido à “influência de uma massa de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água”, fenómeno a que se dá o nome de “rio atmosférico”.

Em comunicado atualizado esta terça-feira, o IPMA indica que a região litoral Norte e Centro será mais afetada já na próxima sexta-feira, enquanto os impactos “mais significativos” serão sentidos na região Centro e o Sul durante o fim de semana. “Existe, no entanto, ainda alguma incerteza em relação à localização das maiores quantidades de precipitação.”

O vento vai soprar do quadrante sul e deve aumentar intensidade durante os próximos dias, em particular nas terras altas e na faixas costeiras. O IPMA também alerta para o “aumento da agitação marítima” na costa de Portugal continental e nas “zonas marítimas de responsabilidade nacional”.