Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Artigo em atualização

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel diz que o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa — que foi criticado pelo seu adversário Rui Rio — foi a “coisa mais natural do mundo”. Em entrevista à RTP3, o eurodeputado explicou que assim que apresentou a candidatura à liderança do PSD, pediu esta audiência e que Marcelo agendou para esta data. Paulo Rangel acredita ainda que pode vencer António Costa nas próximas legislativas: “Isto é um bocadinho o efeito Moedas, é o que vai acontecer”.

Voltando à polémica de ter sido recebido em Belém, Rangel explica que “se há alguém que é candidato à liderança do segundo maior partido e aspira a governar Portugal dentro de meses, é natural que um candidato seja recebido pelo Presidente”.

Paulo Rangel diz que não compreende a polémica e questiona: “Não é normal que um Presidente em qualquer país possa ouvir os atores políticos que quer? É agora um presidente do partido que vai dizer quem é que o Presidente quer ouvir e em que dias? Isso não cabe na cabeça de ninguém”. E diz que “se alguém (numa referência a Rio) se quer vitimizar, não está preocupado com os problemas do país”. Lembrou ainda que Marcelo também recebeu Rui Rio e Luís Montenegro antes das últimas diretas do PSD.

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel diz que é “altamente provável” uma dissolução do Parlamento e a consequente convocação de eleições. Em entrevista à RTP3, o eurodeputado diz que o que fica claro é a “rutura da geringonça”. Para Rangel “se há um responsável pela crise política é António Costa e o PS”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rangel diz que “o melhor para o país era não ter havido crise política nesta fase”, mas que a culpa é de António Costa que “andou a enganar os portugueses durante todo este tempo”. O candidato à liderança do PSD acrescente que o país está “num clima de algum apodrecimento das instituições”.

Ainda sobre a ida a Belém, Paulo Rangel diz que a visita teve como único propósito uma “apresentação”, numa “visita de cortesia” e que “tudo o resto é especulação”.

O eurodeputado diz que já viu líderes partidários a “pressionar” o Presidente da República sobre a data de marcação de eleições, e que “não acha normal”. Paulo Rangel disse ainda que considera “recomendável a antecipação do Congresso” e diz que “o normal em democracia é deixar os partidos fazer as suas escolhas e depois marcar eleições”. O candidato à liderança diz que não se deve “cancelar eleições dentro do PSD porque não há nenhum facto que justifique isso”.

Paulo Rangel diz que “António Costa começou hoje a campanha eleitoral, mas não tem credibilidade”, sugerindo que “o país está hoje pior do que há seis anos”. O candidato à liderança do PSD recusa a ideia que Costa possa ter maioria absoluta porque os portugueses percebem que é “um voto inútil e não útil, porque não vai governar à esquerda”. Para Rangel “o voto útil que pode renovar Portugal é no PSD” e deu uma garantia: “Se eu for líder do PSD, não há bloco central”.

O eurodeputado diz que Rui Rio “desiludiu muita gente dentro e fora do PSD” e que contribuiu para que surgissem outras forças à direita. E voltou a repetir, em críticas ao atual líder: “Na oposição, acho que fomos débeis”.

Paulo Rangel insiste que não haverá um “pântano” político se for eleito líder do PSD porque tem um “projeto para restaurar a vocação maioritária do PSD”. O eurodeputado defende que “o PSD se deve apresentar sozinho em eleições em 2022” e que vai “pedir uma maioria estável, se puder ser maioria absoluta tanto melhor, se tivermos ser liderantes de um Governo que tenha [outras forças] é o que faremos”. Rangel admite que possa mudar de opinião se o Congresso o convencer do processo.

O candidato à liderança do PSD diz que “o CDS é o partido tradicionalmente parceiro”, mas também reconhece na Iniciativa Liberal “uma força política com quem podemos ter uma plataforma de Governo”, lamentando que a IL não tenha feito parte dos Novos Tempos de Carlos Moedas. “Vamos falar com essas duas forças. Com o CDS vai ser mais fácil, mas a IL também tem ideias interessantes.”

O eurodeputado diz que uma das maiores características de António Costa é a ambiguidade.

Paulo Rangel recusa a ideia de ter menos experiência governativa e diz que “nem sempre um presidente de câmara, é um bom primeiro-ministro.” O eurodeputado lembra que Passos Coelho também não tinha experiência governativa.

O candidato à liderança do PSD destacou ainda que tem experiência internacional e que ainda há uma semana teve à conversa com Angela Merkel, que “quis saber como estavam as eleições internas em Portugal”. Rangel diz que será “um líder aberto, cosmopolita, executivo, agregador, com uma visão do mundo e dos problemas do mundo, com uma rede de contactos internacionais útil ao partido e também ao primeiro-ministro”.

O eurodeputado diz que tem “uma rede de contactos que se mede ou se bate com a rede de contactos de António Costa e não sei se outros candidatos podem dizer o mesmo”.

Paulo Rangel diz que “as sondagens estavam empatadas”, mas “o doutor Rui Rio optou por fazer um acordo positivo com o BE, o PCP e CDS” no Parlamento e foi “aí que descemos de sondagens de 30, 29, 27 para 18, 19 e recuperámos alguma coisa”. Rui Rio, acusa Rangel, “foi o responsável pela crise dos professores” e por isso não pode imputar o mau resultado das europeias apenas ao candidato