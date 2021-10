O Zoo de Denver (Colorado) e o Zoo de Hogle (Utah), nos Estados Unidos, reportaram na segunda-feira um total de 15 leões infetados com a variante Delta do vírus SarsCov-2. Os felinos apresentam sintomas como tosse, cansaço, espirros e “descargas nasais”.

Segundo o jornal local The Denver Post, apenas duas semanas depois de dois tigres terem testado positivo ao coronavírus, 11 leões africanos encontram-se agora na mesma situação.

Today we’re sharing that our 11 African lions, ranging in age from 1 to 9, tested positive for the virus that causes COVID-19 after their keepers observed coughing, sneezing, lethargy, and nasal discharge in the animals.

MORE INFORMATION: https://t.co/Ou9NJENKvz (1/7) pic.twitter.com/o7JiOJCTeu

— Denver Zoo (@DenverZoo) October 25, 2021