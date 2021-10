Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Audi e-tron foi o primeiro eléctrico do construtor alemão, introduzido no mercado em 2019. Foi concebido com o factor tempo em vista, o que levou a marca a recorrer ao chassi de um SUV com motor de combustão para rapidamente o adaptar à presença do pack de baterias e de dois motores eléctricos. Mas as primeiras unidades, entregues a clientes entre Setembro de 2018 e Novembro de 2019, garantiam uma autonomia de somente 418 km, ao contrário das versões mais recentes, que percorrem quase mais 20 km entre recargas.

Para não continuar a penalizar os seus clientes iniciais, a Audi anunciou agora que vai realizar uma actualização de software, de forma a garantir mais autonomia às primeiras unidades vendidas. Não se trata de uma alteração de programação que torne o SUV de grandes dimensões mais eficiente, mas sim de uma modificação que incremente a capacidade útil da bateria.

Os primeiros e-tron, tal como os mais recentes, montam um pack de acumuladores com uma capacidade total de 95 kWh. Mas as primeiras unidades apenas permitiam que os clientes acedessem a 83,5 kWh de capacidade útil, para proteger a bateria. Nos e-tron mais recentes, a Audi aproveitou a maior experiência para reduzir a margem de segurança e libertar 86,5 kWh. Isto permitiu elevar a autonomia de 418 km para 437 km, exactamente o mesmo ganho que a Audi vai garantir aos seus clientes iniciais.

A Audi avança que, além do incremento da capacidade útil da bateria, a gestão do motor eléctrico dianteiro foi também melhorada, essencialmente desligando-o quando não está a ser necessário ou quando não existem problemas de tracção. Face à tecnologia utilizada, os clientes terão de visitar um concessionário para proceder à actualização, uma vez que o e-tron não suporta este tipo de actualizações over- the-air.