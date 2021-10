DGS. Incidência sobe em concelhos das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa e em algumas capitais de distrito. Veja no mapa

De acordo com as categorias de incidência definidas pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença, os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, relativos a 27 de outubro, mostram:

Penedono, no distrito de Viseu, volta a ser o concelho com a incidência cumulativa mais alta (1.400 casos por 100 mil habitantes), mas, ainda assim, uma descida em relação à semana passada, quando o concelho de cerca de 3.000 habitantes apresentava uma incidência de 2.138 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

No grupo dos concelhos com incidência cumulativa extremamente elevada está também Penamacor, com 1.185 casos por 100 mil habitantes. O município de cerca de 4.700 habitantes, do distrito de Castelo Branco, subiu de 847 casos por 100 mil habitantes na semana passada e 148 na semana antes disso.

Pelo contrário, Campo Maior, no distrito de Portalegre teve uma descida muito acentuada na incidência cumulativa no espaço de uma semana: de um segundo lugar com 911 casos por 100 mil habitantes para 51 casos por 100 mil habitantes, na categoria de risco baixo.