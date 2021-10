Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chinesa Evergrande superou mais uma “prova de fogo“, saldando o pagamento de 47,5 milhões de dólares em juros de uma dívida emitida no estrangeiro à última hora. Caso esse pagamento não tivesse sido feito, terminava esta sexta-feira o período de carência de 30 dias associado a este pagamento (que já devia ter sido feito há um mês), o que poderia desencadear o incumprimento (default) automático de toda a dívida emitida pela empresa no estrangeiro.

A informação de que a Evergrande cumpriu, finalmente, o pagamento foi transmitida por duas fontes conhecedoras do processo à agência Reuters. Já na semana passada a Evergrande escapou ao default também a poucas horas do limite, com o pagamento de 83,5 milhões de dólares relativos aos juros de uma outra linha de financiamento.

Estima-se que a dívida da Evergrande emitida em dólares, nos mercados internacionais, ascenda a 19 mil milhões de dólares (16,2 mil milhões de euros). Por razões legais, se a Evergrande falhar algum destes pagamentos sucessivos isso significa que entra em incumprimento não só nessa linha específica mas, de forma automática, potencialmente em toda a dívida emitida no estrangeiro. Dívida que, ainda assim, é uma fração dos 300 mil milhões de dólares que são o endividamento total da empresa.

Nos últimos dias foi noticiado pela Bloomberg que as autoridades chinesas estão a pressionar o fundador da Evergrande, o multimilionário Hui Ka Yan, para que recorra à sua fortuna pessoal para ajudar a pagar a dívida da empresa. Isto apesar de não ser totalmente claro, nesta fase, em que ativos está aplicado esse património e se ele pode ser liquidado para, depois, ser usado para ajudar na amortização de dívida.

O fundador (e presidente) da Evergrande, terá recebido recebeu o equivalente a 6,8 mil milhões de euros em dividendos extraídos da empresa desde 2009. Apesar de nesse ano Hui Ka Yan ter aberto o capital da empresa na bolsa de Hong Kong, conservou para si próprio uma participação ultra-maioritária de 77% – e, ao longo de todos estes anos, mesmo com o endividamento da empresa a subir cada vez mais, até níveis estratosféricos, a Evergrande (quase) nunca deixou de pagar dividendos.

A notícia da Bloomberg, desta semana, acrescentava que as autoridades chinesas estão a monitorizar todas as contas bancárias da Evergrande para garantir que quaisquer encaixes financeiros que estão a ser feitos pela empresa – por exemplo, com venda de ativos – são mesmo canalizados para o pagamento de dívida e não sejam desviados para outros fins, eventualmente fins que beneficiem os acionistas e gestores da empresa.