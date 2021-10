Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os tradicionais mercados natalícios de Berlim regressam este ano mas quem não tomou vacina pode ser impedido de frequentar, numa altura em que os números da Covid-19 estão a subir no país: o ritmo de novos casos disparou nas últimas duas semanas.

Segundo o jornal regional Tagesspiegel, as autoridades da capital alemã decidiram que os organizadores das festividades podem aplicar uma política de 2G, o que significa que só pode entrar quem tem comprovativo de vacinação ou de recuperação da doença. Isto aplica-se a todas as pessoas com mais de 12 anos.

Esse será, porém, um modelo opcional. Fica aberta a possibilidade de os organizadores escolherem uma opção mais permissiva, a 3G, ou seja, vacina, recuperação ou teste negativo à Covid-19. Caso optem por esse modelo mais permissivo, porém, os organizadores terão de assegurar que as pessoas usam máscara facial e mantêm o distanciamento físico recomendado. Já quem optar pela opção 2G não terá de ter essa obrigatoriedade.

Segundo o jornal, boa parte dos organizadores que foram contactados disseram que irão optar pelo 2G, ou seja, impedindo quem não foi vacinado (ou quem não recuperou da infeção) de entrar nos espaços.

O número de casos de Covid-19 dispararam nas últimas duas semanas na Alemanha. O país passou de uma média de oito mil casos por semana no final de setembro para uma média de 16 mil infeções semanais em meados de outubro. Face a este cenário, os especialistas de saúde pública alemães estão preocupados com o aumento da incidência e pedem mais restrições.

Como consequência do aumento de contágios, o número de doentes internados nas unidades de cuidados intensivos aumentou 15% em apenas uma semana.