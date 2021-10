Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Duas pontes no condado de Dumfries e Galloway, na Escócia, foram “varridas” nas últimas horas depois de uma chuva torrencial ter provocado grandes inundações na região. As chuvas fizeram subir o nível das águas, especialmente dos rios Tweet e Treviot, provocando a destruição das pontes.

A estação televisiva BBC relata que chegaram a existir receios de que 500 casas pudessem ser afetadas pelas inundações na cidade de Hawick, mas os moradores que foram retirados das suas habitações por precaução já terão sido informados de que era seguro regressarem.

As fortes chuvas que caíram na Escócia provocaram o encerramento de escolas e perturbaram a circulação de carros nas regiões do sul e do oeste do país, refere ainda a BBC. Na cidade de Dalbeattie (que faz parte dos condados de Dumfries e Galloway), por exemplo, há registo de casas inundadas e uma série de estradas interditas.

???? Scottish Borders Council is warning properties in at risk areas of #Hawick could be ‘significantly damaged’ as the River Teviot is set to burst its banks. ???? pic.twitter.com/VqiORCDnM7 — Radio Borders News (@yourbordersnews) October 28, 2021

Around 500 properties are thought to be affected by the flooding in #Hawick. Here's the scene this evening… Full story here: https://t.co/qdib0VT7Nk pic.twitter.com/VyMC557Nek — ITV News Border (@ITVborder) October 28, 2021

Esta sexta-feira o alerta de risco mantém-se na região de Dumfries e Galloway, que tiveram já as piores inundações em muitos anos — de acordo com as próprias autoridades locais.